Il centrocampista della Juve Leandro Paredes ha parlato così ai microfoni de La Domenica Sportiva, in vista di quella che sarà la sfida di Europa League contro il Siviglia.'Sarebbe bello vincere una competizione europea e speriamo di fare bene giovedì per arrivare in finale. Ce la farete? Cercheremo di fare il nostro meglio, di raggiungere la finale, sappiamo che sarà uno stadio caldo ma siamo abituati e saremo pronti'.