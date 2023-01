. Potrebbe essere questo il pensiero che ha attraversato la mente di Massimilianonel riflettere sulla possibile formazione dellaper il big match di domani contro il. Il riferimento è a Leandro, che dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Nicolò, il "giovane" che di fatto ha preso il suo posto in cabina di regia nelle ultime uscite prima della sosta, quando non era al meglio a causa dei problemi fisici. L'argentino, del resto, non ha mai davvero brillato in questi suoi primi mesi in bianconero: l'unico vero lampo - metaforicamente la "rondine" del proverbio citato in apertura - lo splendido lancio per Federiconegli ultimi minuti del match di sabato scorso contro l'Udinese, con l'azzurro bravissimo poi a servire un "cioccolatino" aper il gol-vittoria della Juve.Un guizzo decisivo, quello di Paredes, che però potrebbe non bastare per garantirgli un posto da titolare nella sfida contro il Napoli, dai mille significati e potenzialmente in grado di cambiare tutte le carte in tavola nella corsa scudetto. Una partita da non sbagliare, in poche parole, in cui però, lì a centrocampo,. Se la scelta sarà stata quella giusta, lo sapremo tra circa 24 ore. Nicolò, intanto, si scalda: allo Stadio Maradona sarà lui ad avere le chiavi del centrocampo della Juve.