torna in campo, per sfidare la Croazia e aggiudicarsi un posto nella finale mondiale. Per l’albiceleste, dal primo minuto, torna Leandro, dopo l’esclusione iniziale negli ultimi incontri. Sarà compito del centrale della Juventus gestire i ritmi di gioco e alzare il livello della prestazione, fin qui la sua spedizione Mondiale è stata tutt’altro che brillante.In tribuna, a sostenerlo come ha già fatto lungo tutto il percorso, la moglieche su Instagram ha documentato passo passo la spedizione in Qatar dell’Argentina e in particolar modo di suo marito, Leandro Paredes.