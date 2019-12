Non c'è solo la Juve su Leandro Paredes. Il centrocampista del PSG piace da tempo ai bianconeri, che lo seguono e hanno pensato a lui anche come pedina in uno scambio con Emre Can. Ma, secondo quanto riferito da Repubblica, sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli, che però non sembra in grado di garantire all'argentino ex Roma lo stipendio richiesto.