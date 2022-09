Ieri era stata la volta di Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Matias Soulè, i volti più autentici della "Next Gen". Oggi è toccato a lui, il tanto atteso regista che ha completato il centrocampo bianconero. Questo pomeriggio Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa all'Allianz Stadium, alla presenza di Pavel Nedved, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene che in estate hanno lavorato per strapparlo al PSG. "Ho sempre voluto la Juve", ha ribadito il centrocampista argentino ai microfoni dei giornalisti, affrontando numerosi temi tra cui il rapporto di amicizia che lo lega ad Angel Di Maria. Qui sotto la sintesi della sua conferenza nel video di tre minuti gentilmente concesso dalla Juventus.