La Juventus ha raggiunto l'accordo con il Paris Saint Germain per il centrocampista argentino Leandro Paredes. I tifosi però già si dividono tra coloro che lo ritengono un grande colpo, il giocatore che serviva e coloro che invece si dichiarano scontenti dell'acquisto. L'argentino era stato richiesto da Massimiliano Allegri alla dirigenza all'inizio della sessione di mercato, individuato come regista dalle caratteristiche ideali per il suo gioco. Di seguito in gallery alcune delle migliori reazioni dei tifosi su Twitter per l'arrivo di Paredes dal Paris Saint Germain.