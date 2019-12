Leandro Paredes è un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. L'allenatore della Juve, già l'anno scorso quando era al Chelsea aveva chiesto di fare un tentativo per il centrocampista argentino, poi andato al Psg dallo Zenit per 47 milioni di euro. Ora potrebbe averlo alla Juventus, dove i bianconeri stanno provando a mettere in piedi insieme al club francese uno scambio con Emre Can.