“Rifiutai la Juventus del 2011”. Così Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain accostato ai bianconeri in sede di mercato, ha rivelato a TNT Sports il suo rifiuto alla Juventus: “Nell’estate del 2011 un dirigente della Juve mi voleva prendere e mi disse che sarei stato il vice di Andrea Pirlo. Il mio agente, però, mi diceva che non avevo le caratteristiche adatte per giocare da regista e dal momento in cui Conte non utilizzava il trequartista sono rimasto al Boca Juniors. Dopo due anni ho iniziato a giocare da regista”. Juve e Psg sono in buoni rapporti, hanno trattato in passato e lo faranno in futuro (per esempio per Icardi), magari questa volta Paredes può cambiare idea.