Al canale ufficiale della Juventus su YouTube sono arrivate le prime parole ufficiali di: "Sono felice di essere qua e di stare alla Juventus, con questo gruppo e in questo club. Era da tanto che volevo venire. Ho scelto la Juve perché è la squadra dei sogni, in questi anni c'è stata la possibilità di venire, ma questa volta non volevo lasciarmela scappare e ho detto o la Juve o nessun altro"."Perché ho scelto il numero 32? Mi piace tanto, l'ho usato sia al Boca, che all'Empoli che alla Roma". Alla Juve, Leo ritrova Di Maria: "Ci lega un rapporto d'amicizia, da tanti anni le nostre famiglie si conoscono ed essere qui con lui è una cosa particolare. In cosa posso crescere? Ho ancora tanto da imparare, nel calcio si impara ogni giorno. Sono venuto alla Juve per continuare a vincere e spero di dare il mio contributo per questo".