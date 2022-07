Leandroha soltanto una volontà ed è la. Il centrocampista argentino vuole giocare inalla corte di Massimiliano. Ildal canto suo ha inserito Paredes nella lista dei partenti: nelle amichevoli pre stagionali infatti il centrocampista ha giocato soltanto una volta nel corso di un secondo tempo. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport la Juventus sta continuando a lavorare sotto traccia per portare Paredes a Torino in maglia bianconera. Allegri vuoleche sarebbe un vantaggio dal punto di vista tattico per rendere più fluidi la manovra e il processo di recupero palla e rilancio dell’azione. Inoltre permetterebbe a Manuel Locatelli di giocare nel ruolo che predilige: la mezzala.Leandro è legato da una grande amicizia con Angel. Questo potrebbe essere un fattore ulteriore che avvicina il centrocampista a Madama. Inoltre il giocatore ha più volte stuzzicato i tifosi sui social: ultimo è stato seguire l'allenamento dei bianconeri in diretta su Instagram. Il tempo però stringe perché ilinizia la Ligue 1, contro lo Strasburgo la prima apparizione del PSG. A questo punto serve che la Juve faccia spazio a Leandro, che si trovi l'accordo tra i due club ma Paredes punta ad essere bianconero entro il 15 agosto.