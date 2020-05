Il PSG ha deciso, Leandro Paredes non rientra nei piani e può partire: secondo Foot Mercato, i parigini hanno aperto alla cessione del centrocampista e gli hanno dato l'ok per trattare con la Juventus, che lo sta seguendo da vicino da diversi mesi ed era stato accostato ai bianconeri già nell'ultimo mercato. Per facilitare l'operazione con la Juve, il Psg starebbe chiedendo l'aiuto a Fali Ramadani, agente internazionale che ha Miralem Pjanic tra i suoi assistiti.