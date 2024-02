33 presenze

2 gol

4 assist

11 ammonizioni

"Mourinho come Allegri predilige un gioco meno palleggiato, mentre con De Rossi Paredes riesce ad esprimersi decisamente meglio, con la squadra che palleggia di più, si fa vedere più spesso e sa sempre smistare i palloni che riceve", le parole del giornalista Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport. "Non è il tipo di regista che verticalizza, ma in una squadra che sale gradualmente è perfetto", il commento sul centrocampista argentino. Ecco i numeri di Paredes in stagione.