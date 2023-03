Sarà un centrocampo che cambierà molto quello della prossima stagione in casa Juve. Leandro Paredes tornerà al Psg e non sarà riscattato; al suo posto, riferisce la Gazzetta dello Sport, la società avrebbe già individuato il possibile sostituto ovvero Hjulmand del Lecce, il cui costo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. In caso di partenza di Rabiot invece, la Juve andrebbe forte su Frattesi, che ha però rispetto a Hjulmand un ingaggio e un costo del cartellino più alto.