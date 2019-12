Leandro Paredes, centrocampista del PSG, continua a essere un obiettivo per la Juve nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche il giocatore avrebbe preso posizione, dicendo al club parigino di essere pronto a lasciare la Francia per approdare a Torino. Nell'affare tra le due società potrebbe rientrare anche Emre Can.