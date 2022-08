Allo Stadium si sta giocando il quarto turno di campionato tra Juventus e Spezia, con la Vecchia Signora che al momento sta conducendo per 1-0 grazie ad un altro capolavoro su punizione firmato Dusan Vlahovic. Perla che è stata realizzata sotto gli occhi del neo acquisto Leandro Paredes, arrivato in tempo all'Allianz per assistere al match contro gli spezzini, con la trasferta di Firenze che è stata già messa nel mirino dall'ex giallorosso.