Durante la conferenza stampa di oggi, il centrocampista della Juve, Leandro Paredes, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla sua scelta di ritornare in Italia.'Ho scelto la Juve perché è una squadra in cui ho sempre voluto venire. Ho avuto la possibilità di venire tante volte e penso sia stata la decisione corretta. Volevo giocare, volevo tornare in Serie A e volevo venire qui. Sono molto felice'.