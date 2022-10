Il regista, alla fine, ancora non gira. L'ha confermato anchecon l'ultima formazione nel derby: la Juve può fare a meno di Leandro. Eppure era stato desideratissimo da Massimiliano Allegri. Come racconta Gazzetta, è però poco inserito nei meccanismi della squadra. E proprio la panchina col Toro l'ha dimostrato.L'argentino è arrivato in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Bene: qual è però la cifra per il riscatto? Alta, decisamente: 22 milioni di euro. Per questo motivo, se non dovessero essere raggiunti gli obiettivi fissati nell'accordo, a quel punto la Juve ci penserebbe bene prima di prendere una decisione. E il rendimento può spostare la scelta dei bianconeri, in una direzione o nell'altra.