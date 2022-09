Leandro, a ESPN Argentina, ha parlato così della decisione di lasciare il Psg per la Juventus."Avevo preso la decisione di cambiare prima del Mondiale. Credo sia stato giusto. Sono tornato in Nazionale, sto facendo minuti alla Juve e credo sia stata la decisione corretta."Due cose erano importanti per me: avere continuità e giocare in un club grande come la Juventus. Per me era un sogno giocare in una squadra così".- "Aveva valore anche questo, essere vicino a Di Maria. Per divertirmi ancora con lui, per giocare ancora insieme. Era molto importante".