Il nuovo acquisto della Juve, Leo Paredes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali Youtube, in cui ha commentato anche la scelta di sbarcare a Torino.'Ho scelto la Juve perché è la squadra dei sogni, in questi anni c'è stata la possibilità di venire, ma questa volta non volevo lasciarmela scappare e ho detto o la Juve o nessun altro'.