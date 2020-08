5









E alla fine torna Paredes. Nei pensieri e nelle intenzioni, nelle chiacchiere - soprattutto - di un mercato che non sembra fatto d'altro. La Juve è ancora sul centrocampista argentino, ormai da anni sul taccuino di Fabio Paratici. Già ai tempi della Roma, Leandro era un pupillo dell'allora diesse e nel lungo giro della sua carriera (Zenit e Psg) le parti non hanno mai smesso di cercarsi.



L'INCONTRO - Una prima mossa c'è stata, anche in questa strana e corta estate. Come raccontato da Sky Sport, la Juve ha parlato con l'entourage del giocatore e sta aspettando un ok di massima per procedere alla fase 2, cioè alla trattativa diretta con il Paris. Paris che non vorrebbe cederlo, ma che potrebbe comunque tornare sul mercato se per Paredes dovesse arrivare un'offerta stuzzicante. E chissà che nelle voci tra le parti non rientri anche Mattia De Sciglio, considerato uno dei 'cedibili' alla Continassa e già a gennaio quasi sposo dei campioni di Francia.