Attraverso una nota ufficiale, la FIGC ha reso note quelle che sono state le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nel seguente turno di campionato, con la federazione che ha avviato un'indagine anche su Josè Mourinho.'Il Giudice Sportivo ha rese note le decisioni dopo la 33ª giornata di Serie A: pugno duro con Pickel, che paga con due giornate di squalifica il pugno a Tonali durante Milan-Cremonese, una giornata invece per Amione e Celik. Fermati anche Bradaric, Martinez Quarta,, Singo e Zortea. Scatta la squalifica per Palladino, ammonizione con diffida per Mourinho, sul quale ha aperto un'indagine la Figc'.Leandro Daniel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).