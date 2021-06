A Olé, Leandro Paredes ha parlato dei motivi per i quali è saltato il suo passaggio alla Juve: "La realtà è che mio padre mi ha sempre detto che dovevo giocare da numero 5 (in Argentina è il regista davanti alla difesa, ndr), ma io non volevo. Quando è arrivata la Juve nel 2011, il direttore sportivo voleva che giocassi in quel ruolo per dare un ricambio a Pirlo. Gli ho detto che era pazzo, mio padre provò a convincermi ma alla fine restai al Boca".