Come riferito dal quotidiano L'Arena, l'operazione che ha portato Ldal Psg alla Juventus frutterà 90.400 euro al Chievo Verona, società ora nelle mani dei curatori fallimentari. Si tratta di un contributo di solidarietà relativo ai trasferimenti internazionali, pari allo 0,4 per cento del totale fra prestito e riscatto, che verrà versato da una delle due società. Paredes, infatti, venne tesserato nel gennaio 2014 dalla società veronese perché la Roma aveva esaurito i posti per gli extracomunitari: l'argentino giocò soltanto pochi minuti durante un match contro il Torino a maggio dello stesso anno, per poi passare in giallorosso.