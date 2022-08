The Parisian squad for #TFCPSG! — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022

Confermata la scelta di Cristophedi escludere Leandrodalla lista deiper la sfida di domani tra. Come già annunciato in conferenza stampa, il tecnico ha deciso di non portare con sè il centrocampista argentino in quanto "la sua testa è altrove", con un palese e dichiarato riferimento allacon cui ha trovato un accordo. La trattativa con i bianconeri, che sembrava vicinissima alla chiusura, si è però complicata nelle ultime ore a seguito del forte inserimento dell', la cui offerta sarebbe risultata più interessante per il club francese. Intanto, comunque, salvo clamorosi colpi di scena, l'esperienza di Paredes al PSG può dirsi conclusa. Qui sotto l'elenco dei convocati.