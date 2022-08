Un passo alla volta, ma quello decisivo sarà di. Lasi muove per il centrocampista, ormai non ci sono altri nomi se non quello di. Il centrocampista argentino resta sempre nel mirino e da lì non si schioderà finché non sarà concretizzato il suo arrivo. Certo, balla ancora una richiesta importante da parte del Psg (20 milioni), ma la Juve conta di re-investire i soldi della cessione di Rabiot e andare a prendere subito uno dei migliori amici di Angel Di Maria.Come racconta Tuttosport, in questi giorni il telefono di Paredes continua a essere infuocate: chiamate dalla dirigenza, chiamate da Di Maria, tutte con vista sul futuro. "La dirigenza bianconera sta scaldando il ragazzo che ha già la valigia pronta", scrive il quotidiano. Intanto, è convocato per la partita con il Montpellier, il Psg aspetta anche di sbloccare Fabian Ruiz con il Napoli e... poi sarà valzer, non delle punte, ma di mediani. Va benissimo così.