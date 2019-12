Più di un'idea. Praticamente una possibilità. Lo scambio Emre Can-Paredes resta un'ipotesi concreta per gennaio. A rivelarlo è Tuttosport, che sottolinea come Juve e Psg stiano continuando a parlarne. Paratici e Leonardo hanno ottimi rapporti: ricordate il doppio affare Higuain-Caldara per Boucci? Ora ci risiamo, tra scontenti e opportunità. Emre sul piede di partenza, Leandro su quello dell'arrivo.



COME SI FA - C'è Tuchel di mezzo, sostanzialmente. Il tecnico tedesco voleva Can già ai tempi del Borussia Dortmund, e l'affinità (non solo linguistica) spinge il centrocampista bianconero in quella direzione. Sull'argentino invece pesa la forte amicizia con Dybala, oltre allo scarso minutaggio ottenuto in questa prima parte di stagione. Insomma, due scontenti che partono per una nuova avventura. Niente di nuovo, solo da guadagnare. Per tutti.