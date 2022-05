9









Il pressing è partito, la missione ormai la conoscono tutti: la Juve è forte su Paredes, che è molto di più di una semplice ipotesi di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in assenza di rinnovo il giocatore va ceduto adesso per guadagnare qualcosa, essendo in scadenza di contratto nel 2023. Quantificare quel 'qualcosa'? Bene, andiamo intorno ai 20 milioni di euro.



PROSEGUONO I CONTATTI - Per TS, i contatti in via indiretta tra Juve e Paris proseguono senza sosta. Diverse telefonate in settimana, "fino a venerdì sera non sono mancati gli aggiornamenti tra le parti". Sensazione: è possibile venirsi incontro. Anche sull'ingaggio del giocatore. Il punto di partenza non può essere l'attuale ingaggio da 7 milioni all'anno. Arriverà solo se sarà un'opportunità. E se Arthur, richiamato dalle sirene dell'Arsenal, dovesse decidere di andare in Inghilterra...