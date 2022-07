Inne sono sicuri, ile lastanno trattando per Leandroe puntano a chiudere a breve. Lo riferisce TyC Sports, secondo cui l'entourage del centrocampista argentino è fiducioso nel buon esito dell'operazione, che potrebbe essere conclusa positivamente già entro la prossima settimana. Grande amico di Angel Di Maria, il regista classe 1993 è effettivamente un obiettivo per i bianconeri, che però per fargli spazio devono prima cedere un giocatore (il principale indiziato è) e concretizzare la rescissione del contratto di Aaron