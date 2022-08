In casa Juve le attenzioni sono tutte rivolte al big match di domani sera contro la Roma, quando all'Allianz Stadium si presenteranno i giallorossi dell'ex Paulo Dybala. Ma i dirigenti della Continassa saranno impegnati anche sul fronte mercato, soprattutto ora che mancano appena 5 giorni alla conclusione e conancora da definire.- In realtà da definire c'è ben poco, perchè. La trattativa procede a gonfie vele e si attende solo il via libera dai francesi per avviare tutte le pratiche del suo trasferimento, nonostante le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del club parigino Galtier: '. Come Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco'. Queste parole però non smorzano l'entusiasmo dei tifosi che, ormai sono pronti ad accogliere il centrocampista argentino.