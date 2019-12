Più di un'idea. Praticamente una possibilità. Lo scambio Emre Can-Paredes resta un'ipotesi concreta per gennaio per la Juventus. A rivelarlo è Tuttosport, che sottolinea come Juve e Psg stiano continuando a parlarne. Paratici e Leonardo hanno ottimi rapporti: ricordate il doppio affare Higuain-Caldara per Boucci? Ora ci risiamo, tra scontenti e opportunità. Emre sul piede di partenza, Leandro su quello dell'arrivo.