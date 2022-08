Leandrosarà presto un nuovo calciatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Gazzetta, l’accordo con il Psg è stato trovato nella tarda serata di ieri, dopo una giornata di intense negoziazioni. Alla fine si è arrivati a dama: prestito oneroso con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sia personali che di squadra. L’argentino svolgerà oggi le visite mediche a Parigi, prima di raggiungere in serata o domani i suoi nuovi compagni a Torino. In caso di riscatto, la Juve verserà nelle casse dei campioni di Francia circa 20 milioni di euro.