Ha fatto discutere, sui social e non solo, il gesto di cui si è reso protagonista Leandronel finale della sfida di ieri tra. Il centrocampista della, a gioco fermo, ha calciato violentemente il pallone verso la panchina avversaria, suscitando la reazione degli oranje che hanno dato vita a una rissa con i sudamericani. Sull'episodio si è espresso anche l'ex arbitro Luca, moviolista di DAZN: "Trovo quantomeno discutibile che Paredes non sia stato espulso in occasione di un calcio al pallone che solo per caso non è finito addosso ad un giocatore olandese in panchina", il suo commento su Twitter. "Doppia ammonizione minimo, il rosso diretto non mi sarebbe affatto dispiaciuto".