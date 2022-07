Cosa fa? Il nuovo allenatore Galtier lo ha convocato per la tournée in Giappone, dove questa settimana non è sceso in campo né mercoledì contro il Kawasaki Frontale, né oggi (sabato) con l'Urawa red Diamonds. Intanto sui social segue il suo ex (almeno per ora) compagno di squadra Di Maria e la Juventus. Come racconta Calciomercato.com, Gli Stati Uniti e il Giappone sono separati dall'Oceano Pacifico. Per tornare in Italia, Paredes deve avere pazienza. Perché prima i bianconeri devono fargli spazio.