Leandro Paredes è intervenuto ai microfoni dell'emittente sudamericana Radio La Red parlando del suo futuro: "Rimarrò al PSG anche la prossima stagione. E' stato un anno difficile, ma verso la fine abbiamo trovato la quadra giusta anche per Messi. Sono contento anche per il rinnovo di Mbappé, ci speravo". Il centrocampista argentino, in scadenza con i francesi nel 2023, è stato categorico, ma il club non sembra essere della stessa idea, lo ha infatti proposto a molte squadre, tra cui Roma e Juventus.