Durante un'intervista rilasciata a TyC Sports, Leandro Paredes, centrocampista del Psg, ha raccontato quale sarebbe il suo desiderio: "Mi piacerebbe giocare per il Real Madrid. Ogni giocatore sogna di indossare quella maglia. È un club molto importante, ma ho molto rispetto per il PSG e sono più che felice qui". L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2023.