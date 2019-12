L'asse Torino-Parigi infiamma il mercato. L'apertura ufficiale è prevista per il 2 gennaio, ma le due società stanno provando a mettere in piedi già da un po' lo scambio che porterebbe in bianconero Leandro Paredes e manderebbe in Francia Emre Can. La proposta è arrivata da parte della Juve col Psg che la sta prendendo in considerazione, si tratta di un'operazione da circa 40 milioni di euro dalla quale possono ricavare dei vantaggi entrambi i club.