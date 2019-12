Juventus e Psg stanno provando a mettere in piedi uno scambio che porterebbe Leandro Paredes in bianconero ed Emre Can sotto la Tour Eiffel. Un'idea nata poche settimane fa e per la quale i due club stanno cercando un punto d'incontro. A frenare l'operazione, però, sarebbero i diversi prezzi dei due giocatori: il Psg valuta Paredes 15 milioni più di Emre Can, e per questo ha chiesto di sostituire il centrocampista tedesco con l'inserimento di Mattia De Sciglio nella trattativa. Proposta respinta da parte della Juve.