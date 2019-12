Prosegue il dialogo tra Juve e PSG per gli “scontenti” Emre Can e Paredes. Secondo quanto riferito da Tuttosport i due club starebbero continuando a discutere del possibile scambio sull’asse Torino-Parigi, e le possibilità che nel mese di gennaio la trattativa si concretizzi sono alte. L’argentino, ex Roma, potrebbe così raggiungere in bianconero il grande amico Dybala. Paratici lo segue da diversi anni, e lo apprezza per duttilità e qualità.