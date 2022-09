Mancano poco più di 48 ore al prossimo impegno ufficiale della Juve che, dovrà ospitare la Salernitana all'Allianz Stadium nel posticipo di domenica sera. Bianconeri che dovranno fare a meno di diversi elementi e tutti di un certo rilievo, a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora in queste ultime settimane. Oltre ai già noti Pogba e Chiesa infatti, Madama divrà fare a meno anche di Angel Di Maria e di Szczesny, costretti a restare ai box ancora per un periodo indefinito. Questo costringerà Max Allegri a fare delle scelte forzate ed è molto probabile che vengano riconfermati gli 11 di Parigi.- Delle variazioni potrebbero arrivare dal reparto arretrato o da quello di attacco, difficile invece vedere delle modifiche a centrocampo, conche sembrano ormai certi della loro titolarità. Con il classe 2003 e l'arrivo dell'argentino infatti, Madama. E' proprio il francese il pilastro mancante, perche l'ex giallorosso ha doti e visione di gioco che ricordano in parte l'ex centrocampista del Milan, così come il classe 2003 ricorda molto Claudio Marchisio, soprattutto per il modo in cui si isnerisce alle spalle della difesa. Mancherebbe un quarto e le similutudini di Arturo Vidal reincarnano maggiormente le caratteristihce di Weston, ma qui i bianconeri avrebbero una vasta scelta di selezione.