Come racconta Gazzetta, Di Maria ha già conosciuto Max Allegri ("Ma non abbiamo ancora parlato di calcio, ci stiamo conoscendo…") e, chissà, potrebbe arrivare anche il suo amico, avvicinato alla Juve dalle voci di mercato: "Ci sentiamo tutti i giorni, ma non gli chiedo delle trattative… Lui ha giocato in Italia, sa quanto è grande la Juventus".