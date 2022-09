Leandro Paredes è stato l'ultimo colpo di mercato della Juventus. Il centrocampista che arrivava da Paris Saint Germain però non è arrivato a Torino da solo ma in compagnia di Camilla Galante. La ragazza lavora nel campo della cosmetica. Argentina, di trent'anni, prima di sposarsi i due si sono frequentati per dieci anni, ma si conoscevano fin dall'infanzia. Una storia proprio di quelle da raccontare, quasi da film. Nel 2007 il fidanzamento e nel 2017 le nozze. In gallery le foto della coppia.