Come racconta Gazzetta, Di Maria ha dato il via all’azione dell’1-0, ma poi si è fatto scavalcare nell’azione d’angolo di cui ha approfittato la squadra di Italiano per lanciare Kouame in contropiede. Paredes invece ha provocato con un fallo di mani in area (su cross di Sottil) il rigore per il potenziale 2-1, su cui Perin è stato magistrale. Insomma, sia per l’esterno sia per il regista siamo ancora lontani dai fasti di Parigi, dove peraltro la Juventus è attesa tra due giorni per la prima di Champions.