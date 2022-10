Nella gara di ieri la Juventus è riuscita in qualche modo a portare una boccata di ossigeno in tutto l'ambiente, giocando una partita di carattere e che finalmente ha lasciato intravedere lampi della 'vecchia' Juve. Chi invece sembra trovarsi sempre meno in questo contesto è Leandro Paredes, ancora in ombra e per niente adattatosi al nuovo gruppo. Lo testimonia anche la terza panchina consecutiva e se consideriamo che era stato corteggiato per un'intera estate, ora fa quasi effetto vederlo così distante dalle gerarchie di Allegri.