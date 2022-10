Leandrosarebbe dovuto essere il regista della nuova Juve, al pari di Andrea Pirlo e Miralem Pjanic. Il centrocampista però continua a non convincere ed è finito nel mirino della critica. Questo quanto riferito da Leo Di Bello in diretta su SkySport:"Locatelli ha giocato bene davanti alla difesa. Le ultime due partite buone della Juve sono state giocate senza Paredes. Non è un Pjanic o Pirlo, è giocatore diverso. Non so dove sta il problema".