La Juve quest'oggi proverà a tornare alla vittoria in campionato, che ormai manca da più di un mese.in quella che sarà una delle sue ultime partite con la maglia bianconera. L'argentino non sarà riscattato e tornerà al Psg. Dall'altra parte del campo, ci sarà uno dei profili che la Juve sta seguendo con maggior attenzione proprio per rinnovare il centrocampo la prossima stagione e sostituire Paredes, ovvero. Il classe 1999 ha disputato un grande campionato con il Lecce e ha un motivo in più per fare bene anche quest'oggi all'Allianz Stadium.Forte fisicamente e con buone geometrie, ancora alla ricerca del primo gol in Serie A ma con già 5 assist in stagione. In estate, sarà uno dei nomi più caldi anche se non è la Juve, nonostante il forte interessamento, ad essere il club che ha mosso fin qui i passi più concreti. Come riferisce calciomercato.com infatti, il giocatore sembra avere le caratteristiche perfette per la Roma e i giallorossi hanno già provato ad avviare una trattativa.