Fuori Arthur, dentro Paredes. Non solo Pogba, il rinnovamento del centrocampo della Juve prosegue e la spinta può essere portata avanti a Parigi, dove c'è un giocatore che piace da tempo: Leandro Paredes, uno che ciclicamente torna. Come scrive il Corriere dello Sport, Max Allegri cerca un giocatore di qualità, personalità, esperienza e fisicità da piazzare davanti alla difesa, così da poter sfruttare Locatelli e Pogba da mezzali e l’argentino potrebbe rappresentare la soluzione ideale per completare il restyling del reparto.



LE CIFRE - Esploso tra Empoli e Roma, poi allo Zenit, è stato preso al Psg, dove ha giocato e ben figurato, ma dove ora è un po' in disparte. A 27 anni, con il contratto scadenza nel 2023, può partire, anche perché iI rinnovo, al momento, non è all’ordine del giorno. Come si legge, i contatti tra la Juve e il Psg sono stati riallacciati da tempo e negli ultimi giorni avrebbero subito un’accelerazione, a testimonianza di come davvero si voglia intervenire in modo tangibile sulla mediana. I parigini non si opporrebbero ad una cessione, ma hanno chiesto circa 20 milioni. Che si sommerebbero ai 7 milioni a stagione di ingaggio. La Juve ragiona e prova a capire la formula giusta per spingere sull'acceleratore, consapevole anche di dover convincere un giocatore che di recente ha chiuso alla partenza. Ma l'estate è lunga e sistemate le cessioni la Juve potrà andare all'attacco.