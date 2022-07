. L’arrivo di Pogba è stato il primo colpo, ma non l'ultimo, perché ad Allegri manca ancora un regista. E se il Polpo sarà il punto fermo, insieme a Locatelli, serve una nuova alternativa, possibilmente con caratteristiche di regia, in modo da poter liberare l'italiano all'occorrenza e giocarsi una carta in più lì dove da tempo manca un vero interprete del ruolo. E lì dove la Juve cerca, per ora senza successo, di liberarsi di Arthur.Il nome giusto è quello di Leandro Paredes, grande amico di Angel Di Maria, che potrebbe e vorrebbe anche riformare la coppia del Paris Saint Germain a Torino, ma serve prima che la Juve riesca nell’intento di sfoltire il reparto, cedendo da chi non rientra più nel progetto. Il primo della lista è Ramsey, con cui si tratta la rescissione con buonuscita (vuole 4 milioni), dopo di lui c'è Arthur, già infortunato per un problema a una caviglia che lo escluderà dalla trasferta negli Usa. A bilancio pesa oltre 47 milioni e cederlo è difficile. Rabiot, Zakaria e McKennie, invece, sono in rosa ma vendibili in caso di proposte significative. Paredes chiede spazio, la Juve prova a farglielo, ma con fatica.