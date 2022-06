"Paredes chiama la Juve". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, raccontando come la Signora sia tornata sulle tracce del centrocampista del PSG con un piano ben preciso: mettere in piedi uno scambio alla pari con Moise Kean, valutando entrambi intorno ai 30 milioni di euro per un'operazione che farebbe buon gioco a entrambi i club per ragioni sia tecniche che economiche. Come riporta il quotidiano, l'argentino si sente pronto per una nuova avventura: in Italia si è trovato molto bene, e la proposta dei bianconeri lo attira perché sa che a Torino avrebbe un ruolo più centrale.



Alla soglia dei 28 anni, inoltre, Leo sa bene che il prossimo contratto potrebbe essere l'ultimo importante della sua carriera, un'occasione da non perdere per dimostrare ancora il suo valore ed esaltare le sue caratteristiche. Nato come trequartista ai tempi del Boca Juniors, Paredes è poi diventato un regista in grado di abbinare qualità tecniche e senso tattico, un giocatore, insomma, che a Massimiliano Allegri manca e che potrebbe rivelarsi utilissimo alla causa bianconera. La svolta, adesso, dipende da lui, che a breve parlerà con il PSG per capire il da farsi.