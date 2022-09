Alla vigilia, in tanti si sarebbero immaginati una vittoria del, o forse tutti, ma in pochi avrebbero ipotizzato di vedere unache avrebbe messo in seria difficoltà i francesi, sfiorando addirittura l'impresa di rimontare due reti e portare a casa un punto. E' stato un approccio timido e poco fiducioso quello di Madama che, nel giro dei primi 30 minuti si è trovata sotto di due reti e con il vento che tirava fortemente a favore del club transalpino. Tendenza che è però cambiata nella ripresa, quando Madama ha trovato la via della rete e una serie di reazioni a catena che hanno fatto emergere il vero potenziale che ha questa squadra, considerando anche le vaste e pesantissime assenze che stanno caratterizzando l'avvio di questa stagione.- Gran parte dei meriti vanno però attribuiti all'ultimo arrivato in casa Juve, vale a dire Leandro. L'argentino era anche il grande ex della gara e nei 90 minuti disputati al Parco dei Principi,. Visione di gioco e il modo di toccare la palla ne fanno le sue qualità migliori, con i tifosi juventini che sperano di aver trovato finalmente iltanto atteso.che da tempo non si vedevano con questa frequenza dalle parti di Torino, più o meno da quando a ricoprire quel ruolo c'era Miralem Pjanic. Ora però, la Juve sembra avere nuovamente il suo faro in mezzo al campo, tutto quel che serve è continuare ad emanare luce.