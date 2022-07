Leandro, l'indiziato numero uno per il centrocampo della Juventus. E la trattativa ora è entrata nel vivo: come scrive la Gazzetta, il Psg ha aperto alla cessione del centrocampista argentino, che al suo procuratore ha già dato l’ok per il trasferimento a Torino. Resta da trovare un’intesa sulla formula: la Juve gradirebbe un prestito secco, ma i francesi puntano ad avere almeno la certezza del riscatto. Il nodo Pogba cambia inevitabilmente il mercato della Juve, ma non influirà su Paredes, che la Juventus segue già da tempo. Il giocatore è pronto a trasferirsi a Torino e la Juventus potrebbe sfruttare i benefici del Decreto Crescita, risparmiando sulle tasse.